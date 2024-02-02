شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على النجوم بهدف وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال على نظيره فريق النجوم بهدف دون رد وديا سجله عمر الساعي، استعدادا لعودة الدوري، فى إطار سعى الإدارة الصفراء نحو تحقيق نتائج إيجابية من أجل الخروج من النفق المظلم والبقاء بدورى nile.

في سياق آخر، رفض مجلس إدارة نادى الإسماعيلى استقالة محسن عبد المسيح عضو مجلس الإدارة التي تقدم بها، اعتراضا على صفقات الدراويش في الانتقالات الشتوية الحالية بعد فتح القيد.

وكان محسن عبد المسيح تقدم باستقالته بعد تعاقد الإسماعيلى مع 5 صفقات وهم أحمد الشيخ وهشام محمد وحاتم سكر وإريك تراورى وعبد الكريم مصطفى، بناء على رغبة إيهاب جلال ولجنة الكرة برئاسة على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان.

وتراجع محسن عبد المسيح عن استقالته بعد ما رفض المهندس نصر أبو الحسن ومجلسه هذه الاستقالة، مؤكدين له أن الصفقات تم التعاقد معها وفقا لرؤية إيهاب جلال ولجنة الكرة.

ونجح مجلس الإسماعيلي في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أوأي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.