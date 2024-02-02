شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يغيب عن مودرن فيوتشر لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة. وتعرض رفعت للإصابة خلال مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد طبيب الفريق محمد عنان أن رفعت يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية وسوف يغيب على إثرها عن صفوف الفريق مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بلدية المحلة بالأسبوع الـ12 من المسابقة المحلية والمقرر لها يوم 15 فبراير الجاري بالمحلة.