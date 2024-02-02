الامارات | لاعب دولي خرج ليشرب الماء أثناء المباراة فقتل بـ 6 طلقات نارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض اللاعب الدولي البوليفي السابق، سيرجيو يوريغي (38 عاما)، للقتل ولقي مصرعه خلال مباراة ودية في حي "سانتا إينيس" في كواوتلا، بمقاطعة موريلوس المكسيكية، حيث تعرض اللاعب لإطلاق النار ست مرات من قبل أحد الأشخاص قاموا باقتحام ملعب المباراة الودية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لاعب منتخب بوليفيا السابق يوريغي خرج من الملعب ليشرب الماء على مقاعد البدلاء لفترة وجيزة خلال المباراة، ليفاجئ باقتحام مسلح لأرض الملعب، حيث قام الأخير بإطلاق الرصاصات عليه، من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابة يوريغي بجروح قاتلة.

وذكرت الصحيفة أن مطلق النار فر من مكان الحادث على دراجة نارية كانت تنتظره عند بوابة الملعب، وذلك بعد قيامه بجريمته، في وقت حاولت فيه خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف التوجه بسرعة إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ يوريغي الذي توفي على الفور.

ويذكر أن سيرجيو يوريغي لعب 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه اعتزل عالم الاحتراف في عام 2015، عندما كان يبلغ من العمر 30 عاما فقط.

وتبحث الشرطة حاليا التأكد من هوية المسلح وتحديد الدافع وراء عملية القتل الصادمة.