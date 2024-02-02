شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى ياسر حمد يصل القاهرة استعدادًا للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفلسطينى ياسر حمد مدافع الزمالك الجديد، إلى القاهرة، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبى ثم الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمى وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

شارك ياسر حمد مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أسيا، ودع منتخب فلسطين البطولة بعد الخسارة أمام منتخب قطر، بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب استاد البيت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا.

وأعلن مسئولو الزمالك التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

يذكر أن جوزيه جوميز بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينيات، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعادمجدداً في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، و بعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجدداً للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.