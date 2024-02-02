الامارات | موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب الأردن إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، وذلك لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على طاجيكستان بهدف دون مقابل ليضرب موعداً هاماً مع منتخب كوريا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، باحثا عن إنجاز ومجد جديد للنشامى.

واستطاع منتخب الأردن تحقيق الفوز على طاجيكستان بهدف دون رد، بنتيجة ليكون أول المتأهلين إلى دور نصف النهائي من البطولة ويضرب موعدا مع كوريا الجنوبية التي نجحت في الفوز على أستراليا بنتيجة 2-1.

يلعب المنتخب الأردني أمام كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية والأردن.