الامارات | ريمونتادا تاريخية.. كوريا الجنوبية تقصي أستراليا وتصطدم مع الأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت كوريا الجنوبية من بعيد مرة جديدة وقلبت تخلفها امام استراليا في الوقت بدل الضائع قبل ان تقضي عليها 2-1 بعد التمديد في المباراة التي جمعت الفريقان على استاد الجنوب في ربع نهائي كأس اسيا في كرة القدم في قطر.

وتقدمت استراليا بهدف مهاجم الوحدة السعودي كريغ غودوين (4)2، وانتظرت كوريا الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل عبر مهاجم ولفرهامبتون الانكليزي هوانغ هي تشان من ركلة جزاء (90+6)، وفرضت وقتا اضافيا سجلت خلاله هدف الفوز عن طريق قائدها وتوتنهام الانكليزي هيونغ مين سون من ركلة حرة رائعة (104).

وبذلك تجدد كوريا الجنوبية موعدها مع الاردن الثلاثاء المقبل بعد ان التقيا في دور المجموعات وانتزعت منه تعادلا صعبا جدا 2-2 في الوقت بدل الضائع ايضا.

كما صعد منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي أيضا بعد الفوز على السعودية بركلات الترجيح بعد أن كانت متأخرة بهدف ثم تعادلت في الدقيقة 99 من زمن المباراة قبل أن تذهب المباراة إلى ركلات الجزاء وتفوز كوريا الجنوبية وتصعد إلى ربع نهائي البطولة.