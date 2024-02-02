موعد أول مران للزمالك تحت قيادة جوزيه جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد البرتغالي جوزيه جوميز ، قيادة أول مران للفريق الأول لنادي الزمالك، بعد توليه قيادة الأبيض بشكل رسمي.

وأعلن نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوزيه جوميز بشكل رسمي مديرا فنيا للفريق، لمدة موسم ونصف ومعه ثلاثة مساعدين.

وعلم موقع الخليج 365، أن المدير الفني البرتغالي، سيقود أول مران لفريق الزمالك غدا السبت، في حضور جميع اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لاستئناف المباريات مرة أخرى، بداية من يوم 15 من الشهر الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فترة التوقف الماضية.

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