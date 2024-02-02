شكرا لقرائتكم خبر عن تراورى: أعد جماهير الإسماعيلى ببذل قصارى جهدى لإسعادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الإسماعيلي، منذ قليل، حصوله على خدمات البوركيني إريك تراوري، في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام لصفوف قلعة الدراويش، قائلا: "سعيد بخطوة الانضمام لصفوف الدراويش، بحثا عن طموح جديد مع أحد قلاع الكرة المصرية"، وتابع: "أتمتع بعلاقة كافة أفراد الجهاز الفني للفريق وأشكر مسئولي النادي على منحي فرصة الانضمام لصفوفه". وأتم: "سأبذل قصارى جهدي لإسعاد جماهير النادي المتعطشة لاستعادة الأداء المعهود للفريق".

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى قيد 5 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الدراويش بأوامر من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لتعويض الراحلين فى الانتقالات الشتوية التى تمت مدها إلى 6 فبراير الجارى.

وحصل الإسماعيلى على توقيع كل من أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندرى، وهشام محمد لاعب بيراميدز، وحاتم سكر لاعب نادى الزمالك، وإيريك تراورى لاعب إنبى السابق فى صفقة انتقال حر بعد فسخهم العقود مع أنديتهم، بجانب التعاقد مع عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر مصر المقاصة مقابل 3 ملايين جنيه.

ورحل عن الإسماعيلى كل من إياد العسقلانى إلى روستوف الروسى مقابل مليون دولار، والتوجولى ياو أنور إلى البنك الأهلى مقابل 25 مليون جنيه.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

تمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.