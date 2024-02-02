شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 2/ 2/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 2/ 2/ 2024 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرزها، رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع جوزيه جوميز لقيادة الفريق موسم ونصف، والفلسطينى ياسر حمد يصل القاهرة استعدادًا للانضمام للزمالك، وأحمد فتوح يغيب لمدة شهر ونصف للإصابة.

رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع جوزيه جوميز لقيادة الفريق موسم ونصف

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

الفلسطينى ياسر حمد يصل القاهرة استعدادًا للانضمام للزمالك

وصل الفلسطينى ياسر حمد مدافع الزمالك الجديد، إلى القاهرة، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبى ثم الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمى وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

الزمالك يعلن رسميًا رحيل 8 لاعبين فى الميركاتو الشتوى

حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، على توجيه الشكر للاعبين الثمانية الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، نظرًا للتعاقد مع صفقات جديدة.

تقدم تامر مصطفى باستقالته إلى مجلس إدارة نادى إنبى، خلال الساعات الماضية بسبب خلاف مع مجلس الإدارة، على الاستغناء عن اللاعبين فى الانتقالات الشتوية الجارية دون علمه.