شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي لنادي الزمالك يكشف موعد حسم مصير معتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن هناك جلسة بين حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة مع الثنائي معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق وأحمد مجدي مساعده لحسم مصيرهما، بعد الاتفاق مع جهاز فني جديد.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بالثنائي معتمد جمال وأحمد مجدي، ومع عودة حسين لبيب من قطر سيعقد معهما جلسة". وأضاف سالم: "من وجهة نظري المهمة تمت بنجاح في فترة الانتقالات الشتوية، وإبرام تعاقدات مميزة".