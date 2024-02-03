شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ينافس المقاولون على التعاقد مع أحمد سعيد من البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد سعيد، لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عقب موافقة الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى على خروج لمنحة فرصة المشاركة.

وخرج أحمد سعيد من حسابات الجهاز الفني الفترة الحالية، لذلك يفضل خروج اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر الى أحد الأندية للمشاركة واستعادة مستواه ويتنافس مسئولي أندية الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب للتعاقد معه. وشارك أحمد سعيد مع فريق البنك الأهلى هذا الموسم في 3 مباريات فقط.

ويواصل فريق البنك الأهلي الاستعداد لاستئناف بطولة دوريNile ، حيث شهد مران الجمعة مشاركة جميع اللاعبين بعد انتظام محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق، وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا .

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile يوم 13 من الشهر الجارى، على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء. ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.