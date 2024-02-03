شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أحمد الشيخ يدعم صفوف الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو نادي الإسماعيلي التعاقد رسميًا مع أحمد الشيخ، في صفقة انتقال حر، بداية من يناير الجاري، بعد ترحيب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وعبر الشيخ عن سعادته بالانضمام لقلعة الدراويش، مؤكدًا أن الإسماعيلي أحد أكبر الأندية في مصر ويتمتع بجماهيرية عريضة في الوطن العربي.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي: "سنقاتل لتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة ووضع الفريق في المكانة التي يستحقها بين الكبار".

وتابع: "جماهير الإسماعيلي تضرب دائما أعظم الأمثلة في الوفاء والانتماء وسنقاتل من أجل إعادة البسمة لهم".

وأتم: "سنعمل على تحقيق نتائج إيجابية في قادم المباريات من أجل استعادة توازن الفريق وتحقيق أهداف الجهاز الفني والجماهير".