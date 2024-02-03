الامارات | برشلونة يعيد النظر في دوري السوبر الأوروبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، جوان لابورتا، إن "دوري السوبر الأوروبي للعبة الشعبية ربما ينطلق الموسم المقبل أو على أقل تقدير بحلول موسم 2025-2026، لكن إذا لم يحدث ذلك فسيتعين على الفريق الكاتالوني إعادة النظر في كل شيء".

وقضت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر الماضي بأن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي عندما منعا 12 نادياً من تشكيل دوري سوبر أوروبي.

مع ذلك، اتحدت أندية وبطولات دوري في التنديد بالمشروع والتزمت باللعب في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبرشلونة وغريمه ريال مدريد هما الناديان الوحيدان اللذان يدعمان حتى الآن مشروع دوري السوبر المقترح.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة كاتالونيا "ينطلق دوري السوبر الموسم المقبل، أو في موسم 2025-2026، وإذا لم يحدث سأعيد النظر في كل شيء".

وكان مانشستر يونايتد أحد الأندية 12 المشاركة في تشكيل دوري السوبر في أبريل نيسان 2021، لكنه انسحب بسبب ضغوط الجماهير والحكومات واللاعبين.

وكان مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير هي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الخمسة الأخرى المشاركة في المشروع قبل أن تنسحب.

وحذرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من أن هذه الأندية ستواجه خصم 30 نقطة إذا حاولت القيام بخطوة مماثلة مستقبلا، وسيتم تغريم كل منها 25 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار) إذا أقدمت على القيام بمثل هذه المحاولات الانفصالية.

وقال لابورتا "لا يهمني سواء شاركت الأندية الإنجليزية أم لم تشارك. لديهم بالفعل دوري السوبر مع الدوري الإنجليزي الممتاز".