مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام لانس الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري نصدفي محمد، لمواحهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع مع نظيره لانس ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الفرنسي والتي يحتضنها ملعب لا بوجوار.

تشكيل نانت المتوقع أمام لانس بالدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: كوميرت، كاستيليتو، ميرلين، شيرفيلا

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو، موسى سيسوكو، ماركوس كوكو، فلوران موليت.

وفي الهجوم: مصطفى محمد، سيمون.

موعد مباراة نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة نانت ضد لانس اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نانت ضد لانس مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD.

من هو معلق مباراة نانت ولانس في الدوري الفرنسي؟

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة نانت ولانس اليوم السبت في الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي للمعلق نوفل باشي