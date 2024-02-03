شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق قائمة الأجانب بعد انضمام التونسي معتز زدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق النادي المصري قائمة الأجانب بالفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد ضم 5 لاعبين أجانب، بالإضافة إلى وجود لاعبين مقيدين تحت السن.

وتضم قائمة المصري 5 لاعبين أجانب وهم: الجزائريان، عبد الرحيم دغموم وغيلاس قناوي ـ التونسيان، فخر الدين بن يوسف و معتز زدام ـ النيجيري إيزي إيميكا، بالإضافة إلى الثنائي، الغاني ليتسويل ذو الـ 18 عاماً والغيني أمادو باه ذو الـ 20 عاماً والمقيدين تحت السن.

وأعلن النادى المصرى ضم 4 صفقات بشكل رسمي حتى الآن وهم، التونسي معتز زدام، صلاح محسن، حسين فيصل، محمد طارق.

بينما وافق المصري على رحيل التونسي إلياس الجلاصي إلى الأهلي الليبي، وإعارة حسام جريشة إلى سموحة، وفرانك إيتوجا إلى الجونة.

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان علي ماهر مدرب المصري قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.