شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يتمسك بالرحيل عن الإسماعيلى قبل غلق القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الاسماعيلى، بالرحيل عن القلعة الصفراء قبل غلق باب القيد الشتوى، حيث رفض ناديه عرض الحزم السعودى لاستعارته مقابل 400 ألف دولار بسبب ضعف المقابل المادى.

وانقطع عبد الرحمن مجدى عن تدريبات الإسماعيلى في محاولة للضغط على إدارة القلعة الصفراء للموافقة على رحيله للدوري السعودى مما دفع الجهاز الفني لتغريمه 20 ألف جنيه بسبب الغياب عن التدريبات دون إذن.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى قيد 5 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الدراويش بأوامر من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لتعويض الراحلين فى الانتقالات الشتوية، وحصل الإسماعيلى على توقيع كل من أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندرى، وهشام محمد لاعب بيراميدز، وحاتم سكر لاعب نادى الزمالك، وإيريك تراورى لاعب إنبى السابق فى صفقة انتقال حر بعد فسخهم العقود مع أنديتهم، بجانب التعاقد مع عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر مصر المقاصة مقابل 3 ملايين جنيه.

ورحل عن الإسماعيلى كل من إياد العسقلانى إلى روستوف الروسى مقابل مليون دولار، والتوجولى ياو أنور إلى البنك الأهلى مقابل 25 مليون جنيه.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

تمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.