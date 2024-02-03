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موعد مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق أستون فيلا، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الممتاز هذا الموسم.


موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا
ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الساعة 19:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 20:30 مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ على ملعب برامول لين.

 

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة؛ بينما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد في المركز العشرين والأخير برصيد 10 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1- : 51 نقطة
2- مانشستر سيتي: 46 نقطة
3- أرسنال: 46 نقطة
4- توتنهام: 43 نقطة
5- أستون فيلا: 43 نقطة
6- وست هام: 36 نقطة
7- مانشستر يونايتد: 35 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد: 32 نقطة
9- برايتون: 32 نقطة
10- : 31 نقطة
11- وولفرهامبتون: 29 نقطة
12- بورنموث: 26 نقطة
13- فولهام: 25 نقطة
14- كريستال بالاس: 24 نقطة
15- برينتفورد: 22 نقطة
16- نوتينجهام فورست: 20 نقطة
17- لوتون تاون: 19 نقطة
18- إيفرتون: 18 نقطة
19- بيرنلي: 12 نقطة
20- شيفيلد يونايتد: 10 نقاط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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