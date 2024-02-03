سيميوني: مدرب ريال مدريد استثنائي

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المدرب الأرجنتيني أجرى مقابلة مع شبكة «ESPN» الأمريكية عبر برنامج «Diarios de bicicleta» ليبدي رأيه في المواجهة التي ستقام اليوم بالدوري الإسباني.
وقال سيميوني عن سر نجاح الريال: «هناك بعض الأشياء لا يمكن رؤيتها للبعض ولكنها موجودة، أولا لديهم مدرب استثنائي ويدير المجموعة بشكل جيد للغاية، ورئيس قوي جدا وهو فلورنتينو بيريز، إنه يسير ويدير ناديا هو الأفضل في العالم، أنا شخصيا معجب به لأنه يحفزنا على الاستمرار».
وأضاف: «بيريز يستمر في مطالبة اللاعبين في ريال مدريد بالمنافسة، راموس يرحل فيرحل راموس، يرحل رونالدو فيرحل رونالدو، الأمر نفسه مع بنزيما وكاسياس، ولكن النادي يستمر لأنهم يديرونه ويتعاملون معه بطريقة مثالية».
وأما عن نجاحه في إيقاف جود بيلينجهام في المباريات الماضية أمام ريال مدريد :»كنا محظوظين، إنه لاعب غير عادي، لديه شيء يصعب اكتشافه، وهو الوصول من الخلف للاعب خط الوسط المهاجم».
وتابع: «بالنسبة للمدافع، الكرة، واللاعب، هناك حالة تفقد فيها مراقبته، لو نظرت للكرة سيهرب منك، هو يلعب بفريق لديه كل شيء لمواصلة التحسن وأنا أحبه كثيرا».
ويلعب أتلتيكو اليوم أمام ريال وهو في المركز الثالث بجدول الليجا بـ47 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الميرينجي صاحب الصدارة بعد 22 جولة.
من جهة ثانية، قد يكون ديربي مدريد القادم بين فريقي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الأخير لثنائي الوسط لوكا مودريتش، وكوكي ريسوريكيون، في ظل انتهاء عقديهما نهاية الموسم الجاري 2023-24.
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