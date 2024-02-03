برشلونة يهزم ألافيس بثلاثية في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز برشلونة على نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الـ 23 بالدوري الاسباني.

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 22 ، ليوقع البولندي على أول أهدافه في عام 2024.

وأضاف برشلونة الهدف الثاني في الدقيقة 49 عبر المتألق إلكاي جوندوجان، فيما قلص سامو أوموروديون الفارق لصالح ألافيس في الدقيقة 51.

وعزز سجل الشاب البرازيلي فيتور روكي بهدف ثالث في الدقيقة 63 لكنه تعرض للطرد في الدقيقة 72 بعد ان تعمد إيذاء أحد لاعبي الخصم.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة في المقابل فان فريق ألافيس يحتل المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة، علما بان ريال مدريد يتصدر الترتيب 57 نقطة.