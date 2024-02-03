أستون فيلا يكتسح شيفيلد بخماسية في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح فريق أستون فيلا نظيره شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة استعاد أستون فيلا توازنه في بطولة الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، مستفيدًا من تعثر توتنهام اليوم الذي تعادل مع إيفرتون بهدفين لمثليهما، بينما تجمد رصيد شيفيليد يونايتد عند 10 نقاط في المركز الأخير.

أهداف أستون فيلا جاءت بتوقيع كل من جون ماكجين في الدقيقة 12، قبل أن يضاعف أولي واتكينز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 16 وفي الدقيقة 20 أحرز ليون بايلي ثالث أهداف كتيبة أوناي إيمري، وعزز يوري تيليمانس بهدف رابع في الدقيقة 30 واختتم أليكس مورينو خماسية أستون فيلا في الدقيقة 47.

وكان شيفيلد قد سجل هدفا في الدقيقة 91 عن طريق فينيسيوس سوزا ولكن تقنية الفيديو ألغته.

وكان أستون فيلا قد خسر في مباراته في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "فيلا بارك".