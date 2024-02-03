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برشلونة يفوز على ألافيس بثلاثية في الدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة وألافيس، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من .

وفاز برشلونة على نظيره ألافيس بنتيجة 3-1، في مباراة مثيرة على ملعب مينديزوروتزا.

سجل هدف برشلونة الأول، ليفاندوفسكي في الدقيقة 22.
سجل هدف برشلونة الثاني، جوندوجان في الدقيقة 49.
سجل هدف ألافيس، سامو في الدقيقة 51.
سجل هدف برشلونة الثالث، فيتور روكي في الدقيقة 49.
بطاقة حمراء لفيتور روكي لاعب برشلونة في الدقيقة 72.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني، واحتل ألافيس المركز 12 برصيد 26 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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