الامارات | جيرونا يفشل في استعادة صدارة "الليغا" من ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل جيرونا مفاجأة الموسم في استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله سلباً مع ريال سوسييداد، في حين واصل برشلونة صحوته بفوز سهل على مضيفه ألافيس 3-1 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.

ورفع جيرونا رصيده في المركز الثاني إلى 56 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي بإمكانه رفع الفارق إلى 4 نقاط في حال فوزه على جاره اللدود أتلتيكو في دربي العاصمة مدريد الأحد.

وفي ظل غياب مهاجمه الأوكراني أرتيم دوفبيك، هداف الدوري بالتساوي مع الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) وبورخا مايورال (خيتافي)، مع 14 هدفاً لكل منهم، لم يتمكن النادي الكاتالوني من تجسيد سيطرته في الشوط الأول، رغم إلغاء هدف الفنزويلي يانجيل هيريرا بداعي التسلل (24).

وتلقّى ريال سوسييداد صاحب المركز السادس بـ37 نقطة الذي يواجه باريس سان جرمان الفرنسي في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، ضربة معنوية بإصابة ظهيره ألفارو أودريوسولا والوافد الجديد الهولندي شيرالدو بيكر. كما غادر القائد ميكيل أويارسابال الملعب وهو يعرج جراء إصابته في ركبته في نهاية المباراة.

ستتاح الفرصة أمام جيرونا للتعويض في نهاية الأسبوع المقبل عندما يزور ريال مدريد في قمة.