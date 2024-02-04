الامارات | ميلان يتجنب مفاجأة فروزينوني في "الكالتشيو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفادى ميلان مفاجأة مضيفه فروزينوني وقلب عليه الطاولة ليخرج فائزا 3-2 ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبعد تعادله مع ضيفه بولونيا 2-2 في المرحلة الماضية، كاد "روسونيري" يقع في فخّ التعادل مجدداً وبالنتيجة عينها لكن البديل الصربي لوكا يوفيتش الذي سجّل خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم قاده إلى الفوز الخامس عشر هذا الموسم بتسجيله هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 81.

افتتح المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو التسجيل لميلان (17) وعادل الأرجنتيني ماتياس سوليه من ركلة جزاء (24) قبل أن يضيف لوكا ماتزيتيلي هدفاً ثانياً لأصحاب الأرض (65).

وأدرك ماتيو غابيا التعادل (72) قبل أن يقتنص يوفيتش هدف الفوز بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة 79.

ورفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث متأخراً بفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه إنتر المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة ويلعب مع يوفنتوس الثاني (53) في قمّة مرتقبة الأحد.

في المقابل تجمد رصيد فروزينوني عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعاد بولونيا إلى سكّة الانتصارات بعد تغلّبه على ضيفه ساسوولو 4-2.

وهو الفوز الأوّل لبولونيا بعد تعادلين وخسارتين في الدوري، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، فيما بقيَ ساسوولو في المركز الخامس عشر (19).

وتابع إمبولي وصيف القاع هدر النقاط بتعادله السلبي مع ضيفه جنوى.

وكان إمبولي فرض التعادل على يوفنتوس 1-1 في المرحلة الماضية.

ويقبع إمبولي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة متساوياً مع فيرونا وكالياري في المركزين السابع عشر والثامن عشر توالياً في سباق تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، يحتل جنوى المركز الحادي عشر مع 29 نقطة بفارق الأهداف أيضاً عن مونتسا المتعادل بدوره مع مضيفه أودينيزي من دون أهداف.

وارتقى أودينيزي إلى المركز السادس عشر بـ19 نقطة مؤقتاً بفارق الأهداف عن ساسوولو.

ويلعب الأحد أيضاً، تورينو مع ساليرنيتانا، ونابولي مع فيرونا، وأتالانتا مع لاتسيو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء روما مع كالياري.