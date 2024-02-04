شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الأهلى.. 9 لاعبين من 7 جنسيات يمثلون 3 قارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النادي الأهلي يضم 9 لاعبين أجانب في صفوفه ما بين 6 لاعبين فوق السن وهم التونسي علي معلول والفرنسي أنتوني موديست والجنوبي أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والمغربي رضا سليم والفلسطيني وسام أبو علي وثلاثي تحت السن، وهم التونسي محمد الضاوي كريستو الغانيين صامويل أوبونج وريندورف أدوم سارباه.

وشهدت قائمة أجانب الأهلي تنوعًا في الجنسيات ما بين ثنائي غاني، معلول وكريستو، وثنائي غاني، أوبونج وسارباه، والمغرب رضا سليم والفرنسي موديست والجنوب إفريقي تاو والمالي ديانج والفلسطيني أبو علي.

كما تشهد القائمة ضم لاعبين من 3 قارات وهي إفريقيا وأوروبا وآسيا، حيث يمثل كلا من معلول وكريستو وديانج وتاو وسليم و أوبونج وسارباه قارة إفريقيا، بينما يمثل موديست قارة أوروبا وأخيرا يمثل أبو علي قارة آسيا.

واستفاد الأهلي من قاعدة ضم لاعبين أجانب تحت السن ونجح في التعاقد مع الثلاثي كريستو و أوبونج وسارباه، بخلاف الخماسي فوق السن، ليصل إجمالي اللاعبين المقيدين في قائمته 8 لاعبين وفقا للائحة.

كما استفاد الأهلي من بند معاملة اللاعبين الذين يحملون الجنسية الفلسطينية كلاعب محلي وأتم تعاقده مع وسام أبو علي وقام بقيده في قائمته كلاعب محلي وليس كأجنبي بخلاف أنه يحمل الجنسية الدنماركية ولعب في أندية دنماركية وسويدية.

واستفاد الأهلي من كل اللوائح التي تمكنه من التعاقد مع لاعبين أجانب سواء بقيدهم كلاعبين أجانب أو لاعبين محليين وسواء تم قيدهم فوق السن أو تحت السن.

ويملك الأهلي على ذمته اللاعبين الأجنبي العاشر وهو أحمد قندوسي والمعار إلى نادي سيراميكا حتى نهاية الموسم الحالي.