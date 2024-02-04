اخبار الرياضه

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق لمواجهةقوية مع أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات "الليجا" لموسم 2023-2024.

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "".

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

 

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة، عصام الشوالي.

 

موقف ريال مدريد وأتليتكو في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويسعى للفوز لحصد النقاط الثلاث قبل مباراته أمام الوصيف جيرونا.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وحال الفوز سيصعد للمركز الثالث.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا