شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يعلن إقامة مباراة ودية بين الأهلي وسموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة عصر غدٍ، فى إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خوض مباراة ودية أمام سموحة عصر غد، فى إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، بات فى حكم المؤكد غياب الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مران أمس، الجمعة، فى العضلة الخلفية، وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

ويحتاج وسام أبو علي فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري في بطولة أفريقيا.