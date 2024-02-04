الزمالك يقرر صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، خروج مصطفى أشرف، لاعب فريق مونشنجلادباخ الألماني، من حسابات القلعة البيضاء للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، كتب سالم: "الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الناشيء مصطفى أشرف بسبب المزايدات التى لا تتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة".

وفي السياق، نقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن القلعة البيضاء قررت صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف.

وأوضح المصدر أن "مزايدات والد اللاعب السبب وراء توقف المفاوضات وصرف النظر عن الصفقة، حيث لا يقبل النادي الدخول في مفاوضات تحمل نوعًا من المزايدة."

وخلال الأيام الماضية، ارتبط اسم مصطفى أشرف بالانتقال إلى الدوري المصري في الانتقالات الشتوية الجارية، عبر بوابتي الأهلي والزمالك.