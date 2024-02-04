شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يخضع لأشعة جديدة فى الزمالك لتحديد حجم الإصابة بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لأشعة جديدة غداً الاثنين لتحديد إصابته بشكل دقيق بعد تورم الركبة، التى كانت عائقاً فى الوصول للتشخيص المناسب، ما دفع الطبيب المعالج له لتأجيل القرار النهائى.

الونش تعرض لكدمة قوية على مستوى "الركبة" فى مران الزمالك بالأمس السبت فى أول ظهور للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد وجهازه المعاون، ليصطحب الدكتور محمد أسامة اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى للاطمئنان عليه.

ويشعر جماهير نادى الزمالك بحالة من القلق الشديد على الونش خاصة أنه من الركائز الأساسية فى صفوف الفريق الأبيض ومن أفضل اللاعبين فى مركزه، فى الوقت الذى عاد منه اللاعب مؤخراً من إصابة فى الرباط الصليبى بعد غياب طويل.

وأكد الدكتور محمد أسامة أنه لا أساس من الصحة لما يترد بشأن صدور أي تشخيص لحالة محمود حمدي "الونش" الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.