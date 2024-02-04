انتقال مبابي الى ريال مدريد يعود بحدة الى الواجهة

الرياص - اسماء السيد - باريس: عاد مسلسل انتقال مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي الى ريال مدريد الاسباني الى الواجهة بحدة في الأيام الأخيرة. الشائعات تؤكد أن مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم سيدافع عن ألوان النادي الملكي بالتأكيد، لكن النجم لم يعلن بعد عن قراره بالرحيل عن فريق العاصمة وهو حر في القيام بذلك عندما يريد.

صمته حول هذا الموضوع لأسابيع عدة لا يغير شيئًا في وضع المهاجم: عقده مع سان جرمان ينتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل، ولم يخف أبدًا انجذابه إلى ريال مدريد، فريق مثله الأعلى زين الدين زيدان، النادي الإسباني المهتم بخدماته منذ فترة طويلة جدًا ويبدو أنه مسلَّح بشكل جيد كي يمكنه من التتويج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا الذي يريد إضافته إلى قائمة إنجازاته.

زعمت صحيفة "لو باريزيان" وقناة "إي إس بي إن" السبت أن مبابي اتخذ قراره بالانضمام إلى ريال مدريد، دون الكشف عن مصدر معلوماتهما.

في صيف 2022، تم الإعلان عن أن مبابي وافق على الانتقال الى ريال مدريد من قبل العديد من وسائل الإعلام... قبل أن يمدد لمدة عامين مع نادي العاصمة الفرنسية.

في عام 2023، تم الإعلان أيضًا عن أن الصفقة حسمت، حيث زعم جزء من وسائل الاعلام الفرنسية عن رغبة مبابي في الانضمام فورًا إلى نادي مدريد. رد عليها الأخير بـ"أكاذيب..."، بأحرف بارزة على تويتر وقتها "أكس" حاليا.

بخصوص ملف مستقبله، قال مبابي دائمًا بوضوح إنه صانع القرار الأول والأخير وسيّده. آخر حديث له حول هذا الموضوع يعود إلى الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي بعد كأس الأبطال ضد تولوز (2 0). شدَّد وقتها على أنه "لم أتخذ قراري، لم أتخذ خياري. لكن لدينا اتفاق مع الرئيس (ناصر الخليفي) يضمن الحماية لجميع الأطراف المعنية"، مضيفا "سأعلن ذلك عندما أتخذ قراري".

ولم يرغب مقربون من مبابي التعليق على الشائعات الجديدة عندما اتصلت وكالة فرانس برس بهم نهاية هذا الأسبوع.

أكد مصدر مقرب من النادي الباريسي أنه "لا يوجد تطور" في الأمر، حيث أن مبابي "لم يبلغ النادي بأي قرار"، في حين أن هناك اتفاقا يقوم بموجبه المهاجم الفرنسي بإخطار رئيس النادي القطري ناصر الخليفي أولاً يوم اتخاذ قراره.

استحقاق ريال سوسييداد

الخميس، في مؤتمر صحافي، قبل السفر إلى ستراسبورغ لمواجهة فريقها في المرحلة العشرين من الدوري المحلي (2 1)، رد المدرب الاسباني لسان جرمان لويس إنريكي بإيجاز شديد جداً أن مبابي لم يبلغه بخياره.

الشيء الوحيد المؤكد هو أن مبابي لم يوقع بعد على أي عقد، وفق ما أعلن مصدر مقرب من الأمر لوكالة فرانس برس السبت، موضحاً أنه يجري مفاوضات مع ريال مدريد على وجه الخصوص بشأن راتبه.

بتسجيله قرابة 30 هدفًا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم، متقدمًا بفارق كبير عن جميع المهاجمين الآخرين، شدد مبابي قبضته على أسلوب لعب باريس سان جرمان.

لكن في سان جرمان، لم يعد الرحيل يثير الذعر الذي ساد النادي في حزيران (يونيو): أخذ المسؤولون الوقت الكافي للتفكير في الحياة بدونه. على الجانب المالي، تنازل المهاجم عن جزء من مكافآته في عقده بلغ 70 مليون يورو، في اتفاق أبرمه مع النادي هذا الصيف عندما تم استبعاده عن التشكيلة، حسب مصدر شارك في المفاوضات، وهو ما يغطي سان جرمان ماليا في حالة الرحيل.

من أجل الابقاء عليه في النادي، لا يخطط المسؤولون الباريسيون للمزايدة بشكل كبير على راتبه الحالي الكبير والذي يقدر بنحو 70 مليون يورو سنويًا، دون احتساب مكافأة التوقيع. وفي حال رحيله سيفتح راتبه آفاق الاستثمار لنادي العاصمة.

ومع ذلك، يبقى الاحتفاظ بوصيف مونديال 2022 بعد رحيل النجمين الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار الخيار الأول. لإقناع مبابي، يعول سان جرمان على المشروع الجديد الذي يعتمد على بناء مجموعة مكونة من العديد من الأصدقاء المقربين مثل عثمان ديمبيلي أو راندال كولو مواني.

هناك العديد من الجوانب الرياضية الأخرى التي يجب أخذها في عين الاعتبار. بعد تخطيه دور المجموعات في مسابقة دوري ابطال اوروبا بعدما كان قريبا من توديعها، يلتقي سان جرمان مع ريال سوسييداد الاسباني في ثمن النهائي في 14 شباط (فبراير) الحالي ذهاباً والخامس من آذار (مارس) المقبل إياباً.