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ساكا يهز شباك ليفربول بالهدف الأول (فيديو)

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم آرسنال بالهدف الأول في شباك في المباراة التي تجمع بينهما الأن على ملعب الإمارات، في الجولة الـ 23 من الممتاز، "البريميرليج".


أحرز بوكايو ساكا لاعب آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 14 ، بعد تسديدة من مارتينيلي يتصدى لها أليسون بيكر حارس الريدز لترتد إلى ساكا الذي يسددها في شباك ليفربول.

 

شاهد الهدف بالفيديو:

ويأتي فريق ليفربول في صدارة جدول تريتب الدوري الإنجليزي ويملك في رصيده 51 نقطة فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين آرسنال وليفربول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

ويغيب عن المباراة محمد صلاح جناح ليفربول للإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، فيما يتواجد النني على مقاعد بدلاء آرسنال.
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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