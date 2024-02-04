اتحاد الكرة يستقبل الشناوي بعد عودته من رحلة علاجية بألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد على استقبال محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

وكان الشناوي تعرض لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، قبل عودته للأراضي المصرية لاستكمال مرحلة التأهيل.



منتخب الشاطئية يهزم السعودية ببطولة عمان الودية



في سياق، فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، على نظيره السعودى بضربات الجزاء بنتيجة ٦/٥ فى المباراة التى أقيمت بملاعب مجمع السلطان قابوس الرياضى، ضمن مباريات البطولة الودية التى يشارك فيها الفراعنة فى اطار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم التي ستقام فى الإمارات فبراير الجاري.

اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم ١٤ لاعبا للمشاركة في بطولة عمان الودية، وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، ابراهيم حسن ،مصطفي سمير،

محمد عبد النبي لوحا،

هيثم عاطف كوستا،اسماعيل بهجت،حسام باولو،أحمد الشحات مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا، حسان محمد ،الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.

وسيعلن المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى كأس العالم، والتى ستضم ١٢ لاعبا فقط يوم ٥ فبراير الجاري.

