مانشستر يونايتد يفوز على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ووست هام، التي أقيمت اليوم الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر يونايتد على نظيره وست هام بنتيجة 3-0 على ملعب أولد ترافورد.

سجل هدف اليونايتد الأول، راسموس هويلند في الدقيقة 23.

سجل هدف اليونايتد الثاني، جارناتشو في الدقيقة 49.

سجل هدف اليونايتد الثالث، جارناتشو في الدقيقة 84.

ويرفع اليونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل وست هام المركز السابع برصيد 36 نقطة.

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