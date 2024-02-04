شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل الشناوي بعد عودته من رحلة علاجية بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

وتعرض الشناوي لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، ما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، قبل عودته للأراضي المصرية لاستكمال مرحلة التأهيل.

وتأكد غياب محمد الشناوي عن الأهلي لمدة ثلاثة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم العودة لمباريات فريقه، وكان محمد الشناوي قد تعرض لإصابة قوية فى الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والرأس الأخضر، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من مباريات أمم أفريقيا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.