شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب الوطنى فى الجهاز الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلى مدربا عاما في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطنى.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على توجيه الشكر للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه المعاون بعد الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا والخروج من دور الـ 16.

جاء قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لفيتوريا وجهازه المعاون بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد اليوم، الأحد، بمقر الاتحاد.

وفى وقت سابق، أصدر اتحاد الكرة مؤخرا بيانا قال فيه، "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة. .