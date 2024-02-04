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أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالديربي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق تشكيل الملكي لمباراة أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في مباراة بالجولة الثالثة والعشرين في .


شهد اللقاء تواجد بيلينجهام والثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريجو في التشكيل الأساسي.
 

تشكيل ريال مدريد لمباراة أتلتيكو: 

في حراسة المرمى: لونين.
خط الدفاع: داني كارفاخال، فيرلاند ميندي، ناتشو، لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، فيدي فالفيردي.
في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بيلينجهام، رودريجو جوس.
مقاعد البدلاء:

 كيبا، دييجو بينيرو، مودريتش، خوسيلو، سيبايوس، فيران جارسيا، إبراهيم دياز، أردا جولر.
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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