شوط أول مثير بين ليفربول وآرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين آرسنال وليفربول بهدف لكليهما في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب الإمارات، في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".





سجل بوكايو ساكا لاعب آرسنال الهدف الأول في الدقيقة 14، بعد تسديدة من مارتينيلي يتصدى لها أليسون بيكر حارس الريدز لترتد إلى ساكا الذي يسددها في شباك ليفربول، قبل أن يتعادل ليفربول في الدقيقة 45 عبر نيران صديقة بعدما أحرز مجالهيس مدافع الجانرز هدفا للريدز بالخطأ في مرماه.

يحتل فريق ليفربول صدارة جدول تريتب الدوري الإنجليزي ويملك في رصيده 51 نقطة بينما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وتشهد المباراة غياب محمد صلاح جناح ليفربول عن المباراة للإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، فيما يتواجد النني على مقاعد بدلاء آرسنال.

مباراة الدور الأول بين آرسنال وليفربول كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

