شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد عقد ساليفو وبواتنج لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي الاتحاد السكندري في تجديد عقود الثنائي الأجنبي مورو ساليفو وبنجامين بواتنج لمدة ثلاث سنوات قادمة، للاستمرار في صفوف زعيم الثغر.

جاء قرار تجديد عقود الثنائي ساليفو وبواتنج بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة طارق العشري، باعتبارهما من العناصر الأساسية في صفوف زعيم الثغر، ويرغب في الحفاظ عليهما لأطول فترة ممكنة في قلعة الشاطبي.

على جانب آخر، يواصل الأنجولي جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، غيابه عن مباراة فريقه أمام سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، رغم أن الجهاز الفني بقيادة طارق العشري كان يرغب في تواجد اللاعب بهذه المباراة الصعبة.

ويسافر مابولولو رفقة منتخب أنجولا عائدا إلى بلاده؛ بسبب تكريم منتخب الفهود من قبل وزير الرياضة الأنجولي بعد المستويات الطيبة التي قدمها خلال مشاركة في بطولة أمم أفريقيا، قبل أن يودع المنافسات من دور الثمانية بعد الخسارة من نيجيريا.