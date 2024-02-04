الاتحاد يكتسح الفيصلي ويعبر لنصف نهائي كأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم الاتحاد آخر بطاقات العبور إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه مساء أمس على الفيصلي 4-0، في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

سجل رباعية الاتحاد عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء، ونجولو كانتي في الدقيقة 54، وثنائية لأحمد حجازي في الدقيقة 68 و80.

الشوط الأول

بدأ الاتحاد المباراة مندفعا نحو الهجوم، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرا، لولا براعة حارس الفيصلي الذي أبعد تسديدة رومارينيو القوية عند الدقيقة 7.

وعاد حارس الفيصلي محمد الحساوي للتألق، عندما تصدى لتسديدة عبد الرزاق حمد الله من داخل منطقة الجزاء، ثم تسديدة صالح العمري لينقذ فريقه من تلقي الهدف الأول.

ولاحت الفرصة الأولى للفيصلي عند الدقيقة 31، عندما أرسل موراتو تمريرة طويلة لزميله ميكيلس، إلا أن حارس الاتحاد جروهي نجح في إبعاد رأسية اللاعب الألماني.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للاتحاد إثر عرقلة موراتو لفيصل الغامدي، ونجح حمد الله في ترجمتها لهدف، لينهي الاتحاد الشوط متقدما 1-0.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد الهجوم، وتمكن الفرنسي نجولو كانتي من إضافة الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 54 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبعدها بدقائق كاد موراتو أن يقلص الفارق للفيصلي، إلا أن الحارس البرازيلي جروهي كان سدا منيعا أمام تسديدة مواطنه.

وأكد المدافع المصري أحمد حجازي أفضلية النمور، عندما استغل سوء تغطية دفاع الفيصلي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 68.

ومع انهيار الفيصلي حصل الاتحاد على ركلة ركنية، أرسلها فيصل الغامدي على رأس أحمد حجازي، الذي أسكنها شباك الفيصلي مسجلا الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة.

وبتلك النتيجة، تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحمد حجازي

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها حجازي هدفين خلال مباراة واحدة طوال مسيرته، سواء مع الأندية أو المنتخب المصري.

يذكر أن حجازي رفع رصيده إلى 12 هدفا في 84 مباراة خاضها بقميص الاتحاد في كافة المسابقات، وفقا لما أشار إليه موقع «ترانسفير ماركت» لإحصائيات كرة القدم.

وتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي بعد طريق صعب، عبر خلاله فريق الخلود في دور الـ32 بركلات الترجيح (7-6) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، و تجاوز الفيحاء في دور الـ16 بفوز سهل (3-0).

فيما صعد الفيصلي إلى هذا الدور، بعدما تجاوز النجمة بنتيجة (3-0) في مباراة دور الـ16، بعدما قهر الطائي في دور الـ32 بثنائية نظيفة.