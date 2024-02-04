الهلال يغير وجهة محمد صلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة توك سبورت أن رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي (2023-2024)، قد يعني بالتبعية رحيل النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

ورصد نادي الاتحاد السعودي مبلغ 150 مليون يورو للتعاقد مع صلاح من ليفربول الصيف الماضي 2023، ورصد راتبا باهظا يقارب 170 مليون يورو في الموسم الواحد، غير أن اللاعب والنادي الـ(سكاوزي) رفضا العرض السعودي.

لكن مع رحيل المدرب كلوب، وقرب انتهاء عقد اللاعب مع ليفربول، بتبقي 18 شهرا فقط، فإن صلاح سيكون منفتحا أكثر على العروض السعودية بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت «توك سبورت» إلى أن الاتحاد كان الأوفر حظا للتعاقد مع صلاح الصيف الماضي، باعتباره بطلا لدوري روشن، ومنافسا في بطولة مرموقة مثل كأس العالم للأندية، والأوضاع كانت مستقرة فنيا وإداريا في نادي مدينة جدة.

غير أن الأمور تبدلت تماما في الموسم الحالي، إذ يعاني (النمور) محتلين الترتيب السابع على اللائحة، ما يسمح للهلال باقتحام الصفقة بقوة، كونه متصدر الترتيب الحالي، ويسير جيدًا في البطولات التي ينافس خلالها بالموسم الحالي.

وتتوقع «توك سبورت» أن يتقدّم الهلال بعرض ضخم مواز لعرض الاتحاد نفسه السابق، وستكون له الأفضلية على كل الفرق السعودية، التي قد ترغب في التعاقد مع اللاعب.

سجّل محمد صلاح 18 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة هذا الموسم، من إجمالي 27 مباراة بكل البطولات، غير أن اللاعب مبتعد عن المشاركة حاليا بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مشاركته مع مصر في كأس أمم أفريقيا 2024 قبل أسابيع.