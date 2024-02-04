اخبار الرياضه

أتلتيكو مدريد بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عن تشكيل مواجهة الرسمي، ضمن منافسات لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود أنطوان جريزمان تشكيل الروخيبلانكوس خلال مواجهة الملكي اليوم، في المباراة التي يتوقعها الكثيرة من متابعي كرة القدم الإسبانية مثيرة وقوية.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ليورنتي، سافيتش، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: كوكي، دي بول، سو.

خط الهجوم: ، جريزمان.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

ومن المقرر أن تُذاع مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد عبر قناة beIN sports HD 1، والتي سيعلق عليها عصام الشوالي.

يأتي ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو مدريد متصدرًا للدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وحال الفوز سيصعد للمركز الثالث.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا