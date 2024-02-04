التشكيل الرسمي لديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه منافسه اتلتيكو مدريد في واجهة نارية ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

وشهدت تشكيلة الميرينجي خروج البرازيلي فينسيوس جونيور قبل دقائق من إنطلاق المباراة ليحل ابراهيم دياز بديلاً له.

ويضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي - ناتشو - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: ابراهيم دياز - رودريجو جويس

بينما جاءت إختيارات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش - فيتسل - هيرموسو

خط الوسط: يورينتي - دي بول - كوكي - ساؤول - ريكيلمي

خط الهجوم: الفارو موراتا - جريزمان