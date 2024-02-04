جاياردو يكشف شرطه لعودة بنزيما للمشاركة مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف المدير الفني البرتغالي لفريق اتحاد جدة السعودي مارسيلو جاياردو، عن شرطه لعودة النجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث جاياردو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين قائلاً: " عودة بنزيمة للمشاركة مع الفريق، تعتمد بشكل أساسي على حالته البدنية في الفترة الحالية".

وكانت صحيفة الرياضية السعودية أكدت في وقت سابق، رفض المدرب البرتغالي انضمام اللاعب لمعسكر الفريق، بعد تغيبه عن التدريبات دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وانضم بنزيما للفريق السعودي، منذ بداية الموسم الحالي، قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني وشارك رفقة الفريق في 20 مباراة، تمكن خلالهما من تسجيل 12 هدفاً.

وتمكن فريق اتحاد جدة من الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشرفين، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.