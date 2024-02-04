شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل أحمد عبد القادر عن تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج أحمد عبد القادر لاعب الأهلي 10 أيام قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، عقب التعافي التام من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها من قبل، ولا يزال يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من تلك الإصابة.

وبدأ أحمد عبد القادر مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرا.

أوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن عبد القادر بدأ اليوم مرحلة الجري السريع في التتش، وهناك تحسن كبيرة وتقدم في البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وفي الإطار ذاته قال جاب الله، إن وسام أبو علي لاعب الفريق بدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيم اليوم للتخلص من الإصابة العضلة الخلفية.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.