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ريال مدريد يتقدم على اتلتيكو بهدف دياز في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - انهى فريق الشوط الأول من مباراته أمام أتلتيكو مدريد متقدماً بهدف مقابل لاشئ في إطار منافسات بطولة “الليجا”.

بدأ ريال مدريد المباراة بنزعة هجومية وإستحوذ على وسط الملعب بحثاً عن هز شباك منافسه مبكراً.

وسدد بلينجهام كرة قوية بعد توغله داخل منطقة الجزاء الا انه اصطدمت بفيتسي ليرد اتلتيكو بكرة خطيرة لموراتا الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس لونين.

وفي الدقيقة 20 نجح براهيم دياز في تسجيل هدف المباراة الأول بعد تمريرة من الظهير لوكاس فاسكيز.

وكاد اتلتيكو ان يتعادل بعد 4 دقائق فقط من رأسية لسافيتش مرت لجوار القائم، ثم اهدر يورنتي فرصة أخرى لتعديل النتيجة برأسية أخطأت الشباك بغرابة لتنته احداث الشوط الأول بتقدم الميرينجي بنتيجة 1-0.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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