شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي الاتحاد السكندري في تجديد عقود الثنائي الأجنبي مورو ساليفو وبنجامين بواتنج لمدة ثلاث سنوات قادمة، للاستمرار في صفوف زعيم الثغر.

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها فى الاجتماع المقبل.

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