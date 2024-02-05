الامارات | فوز الفجيرة ومصفوت و«سيتي» في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الفجيرة، أمس، على ضيفه يونايتد (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري الدرجة الأولى، وسجل هدفي الفجيرة، الفنزويلي انجيل لزاما في الدقيقة (76) ويوسف خليفة (87)، بينما سجل لفريق يونايتد البرازيلي لويس مارسيلو (68)، وأصبح رصيد الفجيرة 29 نقطة في المركز الرابع، بينما لدى يونايتد 27 نقطة في المركز السادس. وتعادل دبا الفجيرة بملعبه مع الذيد (2-2)، ليصبح رصيده 27 نقطة في المركز السابع، بينما لدى الذيد 25 نقطة في المركز التاسع، وسجل هدفي الذيد عبدالله الظنحاني (19) ومحمد الحمادي (50)، فيما سجل هدفي دبا الفجيرة، الغامبي الفوسيني جاساما (42) والبرازيلي بيدرو هنريكو (86). وفاز فريق سيتي على مستضيفه الرمس (2-0)، إذ سجل الهدفين كل من خليل حسين (19)، والبوركيني انجي (88) ليصبح رصيد سيتي 10 نقاط في المركز الـ16، فيما يقبع الرمس في المركز الأخير بست نقاط.

وفي نفس الجولة، فاز مصفوت على ضيفه التعاون (4-2)، وسجل لمصفوت كل من محمد فكري (45) والبرازيلي برونو لويز (45+1)، والنيجيري اكانواه (56) والصربي اندريه (72)، فيما سجل للتعاون الغامبي مطر بدجي (16)، والبرازيلي ميديريوس (54)، وأصبح رصيد مصفوت 16 نقطة في المركز الـ15، وللتعاون 24 نقطة في المركز الـ10.