مصالحة بين مرتضى منصور والإعلامي تامر أمين

ياسر رشاد - القاهرة - برعاية المخرج خالد يوسف..

الأحد 04/فبراير/2024 - 11:59 م 2/4/2024 11:59:28 PM

شهدت الساعات الأخيره جلسة مصالحه بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والاعلامي تامر أمين برعاية المخرج خالد يوسف.

والتقى الثنائي مصادفه فى حفل زفاف كريمة المطرب عصام كاريكا.

وإنتهت جلسة صلح بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، والإعلامي تامر أمين، الخلافات التي استمرت بينهما سنوات طويلة.

الصلح بين مرتضى منصور وتامر أمين، جاءت فكرته في أثناء حضورهما حفل زفاف ابنة الفنان عصام كاريكا واتفق خلال حفل الزفاف على تنظيم المنتج أحمد أيوب حفل عشاء يجمع مرتضى منصور وتامر أمين في جاردن سيتي وكان مرتضى منصور كان قد بدأ خلال الأيام الماضية في إنهاء خلافاته، وأعلن عن تصالحه مع لمياء خيري

وكان المستشار مرتضى منصور قد نشر على صفحته الشخصيه بيان آخر أكد خلاله على مصالحه مع لمياء خيري مديره بالجهاز المركزي للمحاسبات والتى سبق أن حصلت على حكم لصالحها ضد رئيس نادي الزمالك السابق