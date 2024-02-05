فان دايك يعلق على الهزيمة أمام الأرسنال في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق النجم الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على هزيمة فريقه أمام الأرسنال، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات عقب نهاية المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "أشعر بالآلم، لم يكن يجب أن نتلقى الهدف الثاني بمثل هذه الطريقة".

وأضاف:"لحظة الهدف الثاني لأرسنال كانت لحظة غريبة، لا أعلم ما حدث في هذا الهدف".

وتابع: " كان يجب علي التصرف بشكل أفضل في الهدف الثاني، ويجب أن أتعلم من تلك الأخطاء في القادم".

وواصل: "الهزيمة ليست نهاية العالم، والطريق للفوز باللقب مازال طويلاً، ولكن الأخطاء الفردية هي أهم أسباب الهزيمة في المباراة اليوم".

واختتم فان دايك تصريحاته: "رغم الهزيمة اليوم، ولكن تركيزنا مازال ينصب على الفوز بكل مباراة في الفترة المقبلة".

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