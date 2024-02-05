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في آخر الدقائق.. أتلتيكو يتعادل مع ريال مدريد بالدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة وأتلتيكو، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة 23 من .

وتعادل ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو بنتيجة 1-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل هدف ريال مدريد، إبراهيم دياز في الدقيقة 20.

سجل هدف تعادل أتلتيكو، ماركوس يورينتي في الدقيقة 93.

ورفع الملكي رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما احتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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