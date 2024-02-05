شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن صفقتي محمود الأسود وأحمد حسام رغم حسم المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو نادي الزمالك عن حسم صفقتي السوري محمود الأسود لاعب نادي الكرامة السوري، وأحمد حسام مدافع فريق الجونة، رغم التوصل لاتفاق مع أنديتهما.

وجاء تراجع مسئولو الزمالك عن اتمام الصفقتين رغم الاتفاق الذي تم مع اللاعبان وانديتهما بسبب الاكتفاء بالصفقات التي تم حسمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان أحمد حسام، مدافع الجونة، وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مقابل حصول النادي الساحلي على ثلاثة ملايين جنيه، مع وجود بند بأحقية الزمالك في شراء اللاعب نهاية الموسم ، إلا ان الزمالك تراجع عن اتمام الصفقة.

كما سبق وتوصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع نظرائهم في نادي الكرامة، علي استعارة محمود الأسود لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل أن يتم التراجع عن الصفقة والاكتفاء بالصفقات التي تم عقدها.